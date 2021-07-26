السايح: نتائج «اجتماع روما» بشأن قوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية ستحال إلى مجلس النواب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 يوليو 2021, 08:40 مساء
رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح. (لقطة من فيديو نشر مساء الاثنين 26 يوليو 2021)

قال رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح إن نتائج الاجتماع الذي يجمع المفوضية واللجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس النواب في العاصمة إيطالية روما، بهدف مناقشة نصوص ومواد القوانين التي ستجري على أساساها الانتخابات التشريعية والرئاسية للفترة الانتقالية «ستجال إلى مجلس النواب لكي يقوم بمداولتها والتصويت عليها تحضيرا لانتخابات 24 ديسمبر» المقبل.

وأضاف السايح في تسجيل مصور، مساء اليوم الاثنين، أن دور مفوضية الانتخابات الاجتماع يجري بحضور أعضاء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومستشاريها «هو تقديم الدعم الفني والاستشاري لهذه اللجنة (المشكلة من قبل رئيس مجلس النواب) والتعريف بالمصطلحات الانتخابية والآليات الانتخابية التي يجب أن تحتويها هذه المشاريع».

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وأكد السايح في تصريحه قائلا: «إن إصرارنا على أن نكون طرف في هذه الاستشارات هو ما حصل في الانتخابات السابقة التي كانت تعاني من نواقض وغموض في بعض موادها الأمر الذي أدى بنا إلى العجز في تناول اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية لتلك القوانين».

وذكر السايح أن «التجربة المستفادة من القوانين السابقة ومن تجربتنا السابقة هي ضرورة تطوير التشريعات الانتخابية بحيث تتلاءم مع البيئة الليبية بداية من البيئة السياسية لكي نتفادى الأخطار وتكون النتائج التي توصلنا إليها نتائج مرضية للجميع ومقبولة من الجميع».

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