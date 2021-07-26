البعثة الأممية تؤكد دعم لجنة «النواب» في وضع القوانين الانتخابية وتشدد على إشراك مجلس الدولة

شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، قبولها دعوة مجلس النواب إلى دعم عمل اللجنة التابعة له، التي أنشئت لوضع مشاريع قوانين انتخابية، داعية إلى إشراك المجلس الأعلى للدولة في تلك العملية.

وقالت البعثة، في بيان اليوم الإثنين، «تلبية لدعوة مجلس النواب.. قبلت البعثة الدعوة لتقديم الدعم لعمل اللجنة التابعة لمجلس النواب التي أنشئت بالقرار رقم 42 في 7 يوليو الجاري، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك خلال الاجتماع الذي سيعقد في روما من 26 إلى 29 يوليو الجاري».

وأشارت البعثة إلى أن دورها هو تقديم الدعم والمشورة الفنيين إلى اللجنة التابعة لمجلس النواب والمفوضية في وضع مشاريع قوانين انتخابية استنادا إلى مبادئ الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية ومبادئ حقوق الإنسان، مشددة على أهمية إجراء عملية انتخابية شاملة للجميع وإشراك المجلس الأعلى للدولة في إعداد القوانين الانتخابية، بما في ذلك خلال الاجتماع الذي سيعقد في روما، وذلك تماشيا مع الأحكام ذات الصلة من الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق التي تم إقرارها في تونس بشأن إعداد التشريع الانتخابي.

اقرأ أيضا: بليحق: لجنة مجلس النواب وصلت روما لمناقشة التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة

- اجتماع في روما بحضور عقيلة والسايح غدا لحسم القاعدة الدستورية للانتخابات

وحثت البعثة مجلس النواب ومجلس الدولة على العمل بحسن نية لتحقيق هذه الأهداف والتنسيق فيما بينهما بما يتماشى مع أحكام الاتفاق السياسي الليبي ذات الصلة.

كما أعربت عن امتنانها للحكومة الإيطالية على استضافتها هذا الاجتماع، وعن أملها في أن يسترشد هذا الجهد وعمل اللجنة التابعة لمجلس النواب بشكل تام بالمبادئ والأهداف المذكورة آنفا، وأن يسفر عن إقرار إطار قانوني وتحقيق المزيد من الزخم اللازم لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة للجميع وحرة ونزيهة في 24 ديسمبر.