«الميزانية» و«توحيد الرواتب» في مشاورات «مالية النواب» مع اللجنة الوزارية

من اجتماع لجنة المالية والتخطيط والموازنة بمجلس النواب مع اللجنة الوزارية، 6 يوليو 2021. (مجلس النواب)

عقدت لجنة المالية والتخطيط والموازنة العامة بمجلس النواب، برئاسة رئيس اللجنة عمر تنتوش، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، مع اللجنة الوزارية المشكلة من قبل الحكومة، وذلك بناء على ما تم إقراره في جلسة مجلس النواب الماضية.

وبحث الاجتماع مشروع الميزانية العامة للدولة 2021 وتقرير الميزانية؛ وذلك لعرضها على مجلس النواب، وتطرق إلى قانون توحيد الرواتب واحالة نسخة من القانون المقترح الذي تدرسه اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب للحكومة لدراسته وإبداء الملاحظات على القانون لعرضه واعتماده من المجلس، وفق تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني لمجلس النواب عن رئيس لجنة المالية والتخطيط بالمجلس عمر تنتوش.

-بليحق: دعوة النواب للبت في مشروع قانون الميزانية الإثنين المقبل

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وواصل مجلس النواب، الثلاثاء، مشاوراته حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، حيث أعلن الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق أنه تقرر دعوة أعضاء المجلس لجلسة الإثنين المقبل للبت في مشروع قانون الميزانية.

وأشار بليحق، في تصريح صحفي، إلى التأكيد على لجنة المالية والتخطيط والموازنة العامة بمجلس النواب لتقديم تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021؛ للبت في مشروع قانون الميزانية في جلسة الإثنين المقبل.

وكشف النائب صالح افحيمة عن أن مجلس النواب سيكرر طلبه لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة من أجل إقرار تعديلاته على مشروع قانون الميزانية العامة المقدمة إليه، للمرة الأخيرة، وهي «تبويب الباب الثالث (باب التنمية)، وحذف الباب الخامس (باب الطوارئ)»، وهو الأمر الذي «لم تستجب له الحكومة أربع مرات سابقة».