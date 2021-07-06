افحيمة: مجلس النواب سيطلب من الحكومة إقرار تعديلاته على الميزانية «للمرة الأخيرة»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 يوليو 2021, 02:22 مساء
النائب صالح افحيمة، (أرشيفية: حساب النائب على فيسبوك)

كشف النائب صالح افحيمة أن مجلس النواب سيكرر طلبه لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة من أجل إقرار تعديلاته على مشروع قانون الميزانية العامة المقدمة إليه، للمرة الأخيرة،  وهي «تبويب الباب الثالث (باب التنمية)، وحذف الباب الخامس (باب الطوارئ)»، وهو الأمر الذي «لم تستجب له الحكومة أربع مرات سابقة».

وقال افحيمة إن المجلس سيتجه إلى التصويت على مشروع القانون، الأسبوع المقبل، بتعديلاته بناء على ملاحظات اللجنة المالية، في حال عدم تلبية الحكومة مطالبه، حسب تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب اليوم جلسته التي بدأها أمس الإثنين، وذلك من أجل مناقشة مشروع الميزانية العامة.

وقال النائب سعد الجازوي إن نحو 100 نائب سيتواجدون في الجلسة، ومن المحتمل مناقشة المناصب السيادية.

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