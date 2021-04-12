رئاسة مجلس النواب تدعو لجلسة مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021

جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة دبيبة في 10 مارس 2021. (الإنترنت)

دعت هيئة رئاسة مجلس النواب أعضاء المجلس للجلسة الرسمية التي ستعقد يوم الإثنين المقبل في 19 من شهر أبريل الجاري بمقر مجلس النواب الموقت بمدينة طبرق لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.

وطالبت الهيئة، في بيان على الموقع الرسمي للمجلس، لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس تقديم تقريرها حول مشروع القانون لمجلس النواب قبل الموعد المقرر لإنعقاد الجلسة .

- ديوان المحاسبة في البيضاء يسلم رئيس مجلس النواب ملاحظاته حول مشروع قانون الميزانية

وكان ديوان المحاسبة في مدينة البيضاء أعلن الثلاثاء الماضي ، أن رئيسه عمر عبدربه صالح، سلم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح «جملة ملاحظات» بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة المعروض على المجلس.

وأوضح الديوان، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن المستشار عقيلة صالح ناقش مع رئيس الديوان خلال لقاء جرى في القبة، صباح اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، وبحث كل بنود مشروع القانون المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية لإقرارها من قبل مجلس النواب.