ديوان المحاسبة في البيضاء يسلم رئيس مجلس النواب ملاحظاته حول مشروع قانون الميزانية

عقيلة صالح يتوسط مسؤولي ديوان المحاسبة في البيضاء خلال لقاء بالقبة، الثلاثاء 6 أبريل 2021. (ديوان المحاسبة)

قال ديوان المحاسبة في مدينة البيضاء، إن رئيسه عمر عبدربه صالح، سلم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح «جملة ملاحظات» بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة المعروض على المجلس.

وأوضح الديوان، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن المستشار عقيلة صالح ناقش مع رئيس الديوان خلال لقاء جرى في القبة، صباح اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، وبحث كل بنود مشروع القانون المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية لإقرارها من قبل مجلس النواب.

وأضاف أن رئيس ديوان المحاسبة في البيضاء عمر عبدربه صالح «قدم جملة الملاحظات التي خلصت إليها اللجان المختصة بالديوان، لرئيس مجلس النواب، وذلك لوضعها في الاعتبار قبيل اعتماد القانون».

- «مالية النواب» تواصل مناقشة مشروع الميزانية العامة

- مجلس الدولة يجهز ملاحظاته على الميزانية

- «مالية النواب» تناقش في طرابلس الميزانية العامة للدولة للعام 2021

وحضر اللقاء الذي عقد بمكتب رئيس مجلس النواب في القبة، رئيس الهيئة الاستشارية بديوان المحاسبة في البيضاء، أحمد عبدالحميد عبدالعاطي، ومدير عام الإدارة العامة لفحص ومراجعة الحسابات بالديوان، بوبكر محمود عبيدالله.

وتناقش لجنة المالية بمجلس النواب منذ أكثر من أسبوعين مشروع قانون الميزانية المقدم من حكومة الوحدة الوطنية تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس للتصويت عليه وإقراره لتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها.