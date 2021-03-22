مجلس الدولة يجهز ملاحظاته على الميزانية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 مارس 2021, 07:46 مساء
جلسة مجلس الدولة برئاسة خالد المشري في العاصمة طرابلس، 22 مارس 2021. (فيسبوك)

ناقش مجلس الدولة، الإثنين، قانون الميزانية العامة للحكومة، بالإضافة إلى الإجراءات الكفيلة بضمان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وخلال جلسة المجلس برئاسة خالد المشري، أبدى أعضاء المجلس ملاحظاتهم حول قانون الميزانية العامة، وجرى الاتفاق على تجميعها وعرضها خلال جلسة الخميس المقبل لمناقشتها، ومن ثم إحالتها إلى حكومة الوحدة الوطنية، لإحالتها إلى البرلمان للاعتماد، حسب بيان صحفي صادر عن المجلس.

وفي وقت سابق صباح الإثنين، تاقشت لجنة المالية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 2020 - 2021 م، المحال من حكومة الوحدة الوطنية لدراسته وإبداء الملاحظات عليه لعرضه على مجلس النواب بعد الانتهاء من مراجعته.

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