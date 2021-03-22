«مالية النواب» تواصل مناقشة مشروع الميزانية العامة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 مارس 2021, 03:46 مساء
من اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب في العاصمة طرابس، 22 مارس 2021. (الموقع الرسمي لمجلس النواب)

ناقشت لجنة المالية بمجلس النواب، خلال اجتماعها صباح الإثنين، مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 2020 - 2021 م، المحال من حكومة الوحدة الوطنية لدراسته وإبداء الملاحظات عليه لعرضه على مجلس النواب بعد الانتهاء من مراجعته.

جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة عمر تنتوش بفرع ديوان المجلس في مدينة طرابلس، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة وذلك لدراسة مشروع الميزانية.

وهذا هو الاجتماع الثاني للجنة، إذ سبق وأن عقدت اجتماعًا يوم الأربعاء الماضي؛ لمناقشة الميزانية العامة للدولة للعام الجاري 2021.

وفي اليوم نفسه، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الذي بدأ أعضاء حكومته مهام عملهم رسميًّا، في العاشر من مارس الجاري، إن الجلسة المقبلة لمجلس النواب ستكون مخصصة لاعتماد قانون الميزانية العامة الموحد للدولة للعام 2021.

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