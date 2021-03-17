«مالية النواب» تناقش في طرابلس الميزانية العامة للدولة للعام 2021

اجتماع اللجنة المالية بمجلس النواب في طرابلس لمناقشة قانون الميزانية. (مجلس النواب)

عقدت لجنة المالية بمجلس النواب بمقر فرع ديوان المجلس في العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة رئيس اللجنة النائب عمر تنتوش، لمناقشة الميزانية العامة للدولة للعام الجاري 2021.



وقال مجلس النواب عبر موقعه على الإنترنت إن اللجنة ناقشت الميزانية المُحالة من قبل حكومة الوحدة الوطنية، وذلك لدراستها وإبداء الملاحظات عليها لعرضها على المجلس بعد انتهاء مراجعتها من قبل لجنة المالية.



وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الذي بدأ أعضاء حكومته اليوم مهام عملهم رسميا، في العاشر من مارس الجاري، إن الجلسة القادمة لمجلس النواب ستكون مخصصة لاعتماد قانون الميزانية العامة الموحد للدولة للعام 2021.