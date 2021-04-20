مجلس النواب يعيد مشروع قانون الميزانية العامة إلى الحكومة للتعديل

جلسة سابقة لمجلس النواب في طبرق. (أرشيفية: الإنترنت)

صوت أعضاء مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، «بالأغلبية» على إعادة مشروع قانون الميزانية إلى الحكومة للتعديل وفقًا لملاحظات مجلس النواب ولجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالمجلس، بحسب ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

بدأ مجلس النواب، مساء الأحد، مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2021، وقال عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة، أبوبكر سعيد، إن إجمالي نفقات الميزانية المقترحة من حكومة الوحدة الوطنية للعام 2021 تبلغ 95 مليارًا و797 مليونًا و697 ألفًا و300 دينار، واصفًا هذه الميزانية بأنها «كبيرة، خصوصا في ظل هذه الظروف الحرجة وغير المستقرة».

ورأى سعيد في تدوينة نشرها عبر حسابه على «فيسبوك»، أن تمرير الميزانية في مجلس النواب كما هي «مشكلة، وتعطيل إجراء المصادقة عليها مشكلة أكبر»، مشيرًا إلى أن «بنودًا عديدة يجب مراجعتها وإعادة النظر فيها وتقييم مدى أهميتها».