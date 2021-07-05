اللافي يؤكد لكوبيش على ضرورة وجود آلية للتوافق داخل ملتقى الحوار السياسي حول القاعدة الدستورية

لقاء اللافي مع كوبيش في طرابلس، الاثنين 5 يوليو 2021. (المجلس الرئاسي)

أكد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي خلال لقائه اليوم الاثنين في طرابلس مع المبعوث الخاص رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش على ضرورة وجود آلية للتوافق داخل ملتقى الحوار السياسي حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن كوبيش عرض على اللافي مستجدات الأحداث على الساحة الليبية في إشارة لمؤتمر برلين الثاني الذي عقد في 23 يونيو الماضي، وإجماع المشاركين فيه على إجراء الانتخابات في موعدها، وإخفاق جلسات ملتقى الحوار السياسي بجنيف في التوصل إلى قاعدة دستورية تمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر القادم.

وأضاف أن اللقاء الذي جرى صباح اليوم تطرق أيضا إلى الخطوات التي اتخذتها اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لافتتاح الطريق الساحلي، والوضع في المنطقة الجنوبية.

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وأثنى اللافي خلال اللقاء على الدور الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مؤكدا على ضرورة إجراء الانتخابات وعزم المجلس الرئاسي تنظيم هذا الاستحقاق في موعده، كما أثنى على الجهد الذي تبذله المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتدشينها منظومة تسجيل الناخبين والمركز الإعلامي.

وأشار اللافي إلى الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي لضمان إجراء الانتخابات دون عراقيل، والمتمثلة في فتح الطريق الساحلي، عبر اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» التي قال إنها «وصلت إلى مراحلها الأخيرة» في هذا الشأن، إضافة إلى تبادل المحتجزين من الطرفين، وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من كامل التراب الليبي، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وكذلك مشروع المصالحة الوطنية التي شدد على أنها «طوق النجاة الذي سيصل بليبيا إلى بر الأمان» وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

لقاء اللافي مع كوبيش في طرابلس، الاثنين 5 يوليو 2021. (المجلس الرئاسي)

لقاء اللافي مع كوبيش في طرابلس، الاثنين 5 يوليو 2021. (المجلس الرئاسي)