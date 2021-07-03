إنقاذ 132 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 يوليو 2021, 11:40 مساء
إنقاذ 132 مهاجرا قبالة السواحل الليبية، 3 يوليو 2021. (القوات البحرية)

تمكن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية، اليوم السبت، من إنقاذ 132 مهاجرا غير شرعي من جنسيات آسياوية وعربية وأفريقية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي، وفق ما أفاد الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية.

وقال الناطق عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، إن الزورق «رأس اجدير» تحرك إلى مكان الحادث فور تلقيه نداء استغاثة، لافتا إلى إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، ثم نقلهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي سيتابع رعايتهم وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

- وزير الداخلية: إنقاذ 9216 مهاجرًا غير شرعي في البحر خلال 2021
- الدبيبة: ليبيا لن تستطيع وقف الهجرة غير الشرعية بمفردها

وفي يونيو الماضي، قال وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد مازن، إن عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم في عرض البحر المتوسط خلال العام الجاري بلغ 9216 مهاجرا غير شرعي.

وأكد رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، في نفس الشهر، أن ليبيا «لن تتمكن بمفردها» من مواجهة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، وقال خلال لقائه مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون: «إن الدولة الليبية كونها دولة عبور لن تستطيع بمفردها وقف هذه الظاهرة بل الأمر يحتاج إلى تعاون جدي من قبل الاتحاد الأوروبي ومع دول المنشأ».

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