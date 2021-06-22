«الأرصاد»: استمرار موجة الحر في غالبية مناطق الغرب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يونيو 2021, 11:28 صباحا
طقس حار، (تعبيرية: بوابة الوسط)

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن موجة الحر ستستمر على غالبية مناطق الغرب.

وأظهرت نشر الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، أن درجات الحرارة ستشهد تراجعا طفيفا غدا الأربعاء على المناطق الساحلية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة جبل نفوسة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و45 درجة مئوية، ومن المتوقع حدوث تراجع طفيف بعد ظهر يوم الغد على بعض المناطق الساحلية؛ بسبب تأثير نسيم البحر.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية، وبين 38 و40 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل ارتفاع طفيف غدا على غالبية المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و42 درجة مئوية، وتصل على غدامس إلى 45 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى بين 38 و40 درجة مئوية.

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