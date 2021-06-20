المجلس الرئاسي يطالب لجنة «5+5» بالتنسيق بين الأطراف لضمان الانجاز الكامل لفتح الطريق الساحلي

الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى بن وهيبة، متحدثة للصحفيين في طرابلس، الأحد 30 مايو 2021. (بوابة الوسط)

طالب المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي، اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بأن تتولى مسؤولية التنسيق بين الأطراف المعنية وذلك «لضمان الانجاز الكامل لفتح الطريق ومتابعة الترتيبات الأمنية» الخاصة بهذه العملية.

وأعلن الجلس الرئاسي في بيان تلته الناطق باسمه نجوى بن وهيبة، مساء اليوم الأحد، لكل الليبيين «إعادة فتح الطريق بعد سنواتٍ من الإغلاق لرفع المعاناة عن المواطنين شرقاً وغرباً لتعود الحركة بشكل طبيعي تمهيدا لإعادة بناء الدولة وجمع فرقائها ولم شملها وحفاظا على وحدة ترابها».

وأشارت بن وهيبة إلى المراسلات التي جرت بين المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي واللجنة العسكرية المشتركة «5+5» ورئيس الوزراء وزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس غرفة عمليات سرت الجفرة بشأن الإجراءات التنفيذية لفتح الطريق الساحلي.

وأكدت بن وهيبة أن فتح الطريق الساحلي جاء «بعد أشهرٍ من الجهد والعمل المتواصلين للمجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي» مع الجهات المختصة.

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وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، في وقت سابق اليوم، فتح الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي سرت ومصراتة، حيث قاد جرافة لإزالة أحد السواتر الرملية على الطريق إيذانًا بإعادة تشغيله أمام حركة السير وتسهيلًا على المواطنين، واصفًا فتح الطريق بأنه «يوم تاريخي».

لكن رئيس وفد القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» اللواء امراجع العمامي نفى من جانبه فتح الطريق الساحلي من الجهتين، فيما أكد آمر غرفة عمليات غرب سرت والمنطقة الوسطى التابعة للقيادة العامة، اللواء أحمد سالم أن اللجنة العسكرية المشتركة هي الجهة المختصة بفتح الطريق.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة العسكرية المشتركة غدا الاثنين جولتها السابعة بمقرها الدائم في مدينة سرت بحضور أعضاء اللجنة واللجان المنبثقة عنها وممثلين عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لتوضيح الخطوات المقبل بشأن فتح الطريق الساحل.