رئيس وفد القيادة العامة: لجنة «5+5» هي من يقرر فتح الطريق الساحلي

رئيس وفد القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، اللواء امراجع العمامي. (فيديو بثته قناة ليبيا الحدث)

قال رئيس وفد القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، اللواء امراجع العمامي إن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماع بشأن فتح الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي سرت ومصراتة «غير صحيح»، مشيرًا إلى أن «مَن يقرر فتح الطريق هي اللجنة المعنية وهي لجنة (5+5)، وخلال الأيام المقبلة سنعطيكم التوقيت الذي سيتم فيه فتح الطريق» الساحلي.

وأوضح العمامي في تصريح لقناة «ليبيا الحدث» من مطار بنينا في بنغازي أن الوفد الممثل للقيادة العامة سيغادر مساء اليوم مدينة بنغازي إلى سرت للمشاركة في اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» الذي سيبدأ غدًا الإثنين.

وأكد العمامي أنهم «سوف يقومون بهذا الإجراء لرفع المعاناة عن جميع الليبيين في تقصير الطريق من الشرق والغرب» والعكس، مؤكدًا أنهم سيقررون ذلك في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» التي ستبدأ غدًا الإثنين بمقرها في مدينة سرت.

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وأضاف آمر غرفة عمليات غرب سرت وآمر المنطفة العسكرية الوسطى التابعة للقيادة العامة، اللواء أحمد سالم في تصريح صحفي أنه «لا صحة لما يشاع عن فتح الطريق الساحلي سرت – مصراتة»، واصفًا هذه الخطوة «بالإعلان الفردي من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإعلان فتح الطريق في اتجاه واحد».

وقال سالم إنهم في غرفة عمليات غرب سرت لم يتلقوا أي تعليمات بشأن فتح الطريق في الوقت الحاضر نظرًا لانعقاد اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة، منوهًا إلى أنهم ينتظرون تعليمات هذه اللجنة بعد انتهاء الاجتماعات الخاصة بها لأنها «الجهة الشرعية الوحيدة التي تملك قرار فتح الطريق الساحلي».

وأكد سالم أنهم يرحبون بفتح الطريق «في الوقت الذي تعلنه لجنة (5+5) وفق الإجراءات المتفق عليها» بين طرفي اللجنة، منوهًا إلى أن اجتماع اللجنة الذي سيعقد غدًا الإثنين هو السابع، وكل الاجتماعات الخاصة باللجنة تهدف إلى فتح الطريق ولكن وفق الترتيبات الأمنية التي تضعها اللجنة لضمان سلامة المواطنين.

واعتبر سالم أن ما قام به رئيس حكومة الوحدة الوطنية «هو تصرف فردي من جانب واحد دون أن ينسق مع غرف العمليات»، مبينًا أن اللجنة العسكرية المشتركة هي مَن سيحدد التواريخ والآلية التي سيتم من خلالها إعادة فتح الطريق.

ونقل مراسل قناة «الوسط» في مصراتة عن الناطق باسم غرفة عمليات سرت - الجفرة، الهادي داره، قوله إن الطريق الساحلي «سيفتح من جهتهم فقط في انتظار ما سيتم في اجتماع لجنة (5+5) من أجل موافقة الطرف الآخر».

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، فتح الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي سرت ومصراتة، حيث قاد جرافة لإزالة أحد السواتر الرملية على الطريق إيذانًا بإعادة تشغيله أمام حركة السير وتسهيلًا على المواطنين، واصفًا فتح الطريق بأنه «يوم تاريخي».

وأكد مصدر عسكري لـ«بوابة الوسط»، أمس السبت، اكتمال الترتيبات لإعادة فتح الطريق الساحلي، بالتزامن مع انعقاد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة، التي سيكون موضوع فتح الطريق الساحلي على رأس جدول أعمالها.