السفارة الأميركية عن الطريق الساحلي: «يجب أن يبقي مفتوحا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 يونيو 2021, 02:13 مساء
شعار سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا. (صفحة السفارة على فيسبوك)

علقت السفارة الأميركية على فتح الطريق الساحلي اليوم، مؤكدة ضرورة أن يركز الليبيون والقوى الأجنبية على تشجيع الاستقرار من خلال السماح لهذا الطريق بالبقاء مفتوحًا.

ونشرت صفحة السفارة على «تويتر»، قائلة إن «افتتاح الطريق الساحلي مهم، ويأتي في الوقت الذي يستعد فيه المجتمع الدولي للاجتماع في برلين».

وأضافت: «يجب أن يركز الليبيون والقوى الأجنبية على حد سواء على تشجيع الاستقرار، من خلال أفعال مثل السماح لهذا الطريق بالبقاء مفتوحًا وتمهيد الخطى أمام الليبيين للسيطرة الكاملة على شؤونهم الخاصة، بما في ذلك الانتخابات في ديسمبر».

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ويستعد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، لفتح الطريق الدولي (سرت – مصراتة) بشكل رسمي اليوم، بعدما وصل إلى مطار مصراتة في وقت سابق.

وكتب الدبيبة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «اليوم سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة».

وتابع: «تحية تقدير لكل الجهود المخلصة التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي، معًا للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره».

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