الدبيبة يصل مصراتة استعدادا لفتح الطريق الساحلي

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في مطار مصراتة, 20 يونيو 2021. (المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا)

وصل منذ قليل، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، إلى مطار مصراتة الدولي، استعدادا لفتح الطريق الدولي.

وقال المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا، إن الدبيبة سينتقل بعد ذلك إلى بوقرين ومنها إلى سرت للإعلان عن فتح الطريق الساحلي بشكل رسمي، والتي أقفلت منذ بداية حرب العصمة قبل أكثر من سنة ونصف السنة.

- الدبيبة يعلن رسميا فتح الطريق الساحلي اليوم

وفي وقت سابق من أعلن الدبيبة، فتح الطريق الساحلي (سرت – مصراتة) بشكل رسمي اليوم، وكتب على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، «اليوم سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة».

وتابع «تحية تقدير لكل الجهود المخلصة التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي، معا للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره».