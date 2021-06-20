الدبيبة يعلن رسميا فتح الطريق الساحلي اليوم

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، فتح الطريق الساحلي (سرت – مصراتة) بشكل رسمي اليوم.

وكتب الدبيبة، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، «اليوم سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة».

وتابع «تحية تقدير لكل الجهود المخلصة التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي، معا للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره».

- مصدر عسكري إلى «بوابة الوسط»: اكتمال الترتيبات لإعادة فتح الطريق الساحلي

وأمس السبت، أكد مصدر عسكري إلى «بوابة الوسط»، اكتمال الترتيبات لإعادة فتح الطريق الساحلي (سرت- مصراتة).

وقال المصدر، في اتصال بـ«بوابة الوسط»، إن الطريق سيعاد فتحها رسميا مع انعقاد اللجنة العسكرية (5+5) اليوم الأحد، والتي سيكون موضوع فتح الطريق الساحلي على رأس جدول أعمالها.