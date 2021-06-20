المنفي عن فتح الطريق الساحلي: حققنا «أحد أهم بنود الاتفاق السياسي»

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. (الإنترنت)

قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إن فتح الطريق الساحلي «سرت - مصراتة» اليوم، يمثل تنفيذا لـ«أحد أهم بنود الاتفاق السياسي».

وكتب المنفي، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، «اليوم، تكللت جهودنا وجهود المخلصين من أبناء الوطن بالنجاح في فتح الطريق الساحلي ورفعِ المُعاناةِ عن شعبنا الأبي».

وتابع «مُحققينَ أحد أهم الأهداف التي سعينا لإنجازها عبرَ سلسةٍ من الاجتماعات المُضنية التي أفضت إلى تحقيق أحد أهم بنود الاتفاق السياسي».

- الدبيبة يعلن رسميا فتح الطريق الساحلي اليوم

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، فتح الطريق الساحلي (سرت – مصراتة) بشكل رسمي اليوم.

وكتب الدبيبة، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، «اليوم سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة»، مضيفا «تحية تقدير لكل الجهود المخلصة التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي، معا للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره».