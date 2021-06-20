بالصور: الدبيبة يشارك في إزاحة السواتر الرملية استعدادا لفتح الطريق الساحلي

الدبيبة يشارك في إزاحة السواتر الرملية بالطريق الساحلي, 20 يونيو 2021. (الإنترنت)

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، في إزاحة السواتر الرملية ضمن عمليات فتح الطريق الساحلي (سرت – مصراتة)، عندما استقل إحدى الآليات المجهزة لتمهيد الطريق.

وتداولت صور للدبيبة، خلال مشاركته في فتح الطريق المغلق منذ اندلاع حرب العاصمة في أبريل 2019.

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يأتي ذلك بعدما أعلن الدبيبة، فتح الطريق الساحلي (سرت – مصراتة) بشكل رسمي اليوم، وكتب على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «اليوم سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة».

وتابع: «تحية تقدير لكل الجهود المخلصة التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي، معًا للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره».

الدبيبة يشارك في إزاحة السواتر الرملية بالطريق الساحلي, 20 يونيو 2021. (الإنترنت)

الدبيبة يشارك في إزاحة السواتر الرملية بالطريق الساحلي, 20 يونيو 2021. (الإنترنت)

الدبيبة يشارك في إزاحة السواتر الرملية بالطريق الساحلي, 20 يونيو 2021. (الإنترنت)