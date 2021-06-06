الدبيبة يحيل اتفاقية باريس لتغير المناخ إلى مجلس النواب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 يونيو 2021, 11:19 مساء
الدبيبة خلال مشاركته في إحياء اليوم العالمي للبيئة، 6 يونيو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

وافق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأحد، على إحالة اتفاقية باريس لتغير المناخ إلى مجلس النواب للمصادقة عليها من أجل أن تنضم ليبيا إلى قائمة الدول المصادقة علي الاتفاقية.

وألقى الدبيبة كلمة خلال مشاركته في إحياء اليوم العالمي للبيئة أكد فيها على أن اليوم العالمي للبيئة «جرس إنذار عالمي لإيقاظ الضمائر واستنهاض الهمم بضرورة العمل من أجل حماية البيئة»، مضيفا: «نشاطر العالم قلقه حيال تزايد الضغط البيئي وموارده الطبيعية».

وأشار إلى أن ليبيا بحكم موقعها الجغرافي ووضعها التنموي تعتبر ضمن الدول الأكثر تضررًا بالآثار السلبية الناجمة عن تغيرات المناخ الحالية والمستقبلية المتوقعة، مذكراً بـأن «تواتر موجات الجفاف وموجات الحر والعواصف الرملية وندرة المياه وانحباس وتصحر خير دليل على ذلك».

ولفت إلى ضرورة التكيف مع «المتغيرات المناخية وتشجيع الدول المتقدمة بالإيفاء بالتزاماتها التي نصت عليها الاتفاقية بشان التمويل وبناء القدرات ونقل التقنية حتى تتمكن جميع الاطراف من تفعيل دور مشاركتها في الجهود الرامية لتخفيف تغير المناخ».

إحياء اليوم العالمي للبيئة حضره أيضا عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة، ووزراء كل من البيئة، والنفط والغاز، والموارد المائية، والصناعة والمعادن، والخدمة المدنية، والدولة للإتصال والشؤون السياسية، الدولة لشؤون الرئيس ومجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، وسفراء كل من مصر وفرنسا والمملكة المتحدة والنمسا والسودان وتونس والنيجر وفلسطين وإندونيسيا ومالي وبوركينا فاسو.

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