وزير الخارجية المالطي يؤكد استمرار التواصل مع الشركاء لدعم الاستقرار والسلام في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 مايو 2021, 07:15 مساء
وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو، (أرشيفية: الإنترنت)

أكد وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو، أن حكومة بلاده تواصل العمل مع شركائها في سبيل الاستقرار والسلام في ليبيا، ودعمها الكامل للعملية الانتقالية والتزامها بأن تكون ليبيا موحدة.

وأوضحت وزارة الخارجية المالطية في موقعها على شبكة المعلومات الدولية، أن ذلك جاء خلال اجتماع الوزير المالطي، عن بعد، بنائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأوروبية والأورآسوية فيليب تي ريكر، وفقا لوكالة الأنباء الليبية «وال».

وزير الخارجية المالطي: ليبيا دولة ذات سيادة وليست قضية هجرة ونفط

وتم خلال ذلك الاجتماع بحث التحديات المتعلقة بالهجرة غير القانونية.

وكان وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو، شدد الخميس، على أن ليبيا ليست مجرد واقع جيوسياسي أو قضية نفط وهجرة غير نظامية، بل «هي قبل كل شيء دولة، ذات سيادة يبلغ عدد سكانها نحو سبعة ملايين نسمة عانوا الكثير، والذين ما زالوا يعانون نقص الكهرباء والمياه واحتياجات أخرى في الحياة اليومية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدير «الصحة العالمية» يدعو إلى عدم تطعيم الأطفال لإعطاء اللقاحات لكوفاكس
دولى
بالفيديو.. ماني يرفض مصافحة كلوب بعد مواجهة ليفربول ويونايتد.. والمدرب يعلق
رياضة عالمية
كأس ألمانيا: دورتموند بطلا بفوزه على لايبزيغ 4-1
رياضة عالمية
مصر تستقبل شحنة جديدة من لقاح «كورونا» الصيني
عربى
روسيا ترسل طاقما لإنجاز أول فيلم في الفضاء
ثقافة وفن
كم مرة يجب أن تغسل وجهك في اليوم؟
أناقة وجمال
كاركاتير خيري - مرحبا بالعيد
كاريكاتير
«فرانس برس»: الوعد بإجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر يبدو أنه بدأ يتلاشى
ليبيا
دي مايو يتحدث عن «مؤشرات غير مشجعة» في ليبيا رغم التطورات الإيجابية
ليبيا
«الشرطة القضائية»: إطلاق 78 من المتهمين بقضية الاعتداء على طرابلس هذه الليلة
ليبيا
مجموعة العمل الاقتصادية تدعو إلى إعطاء الأولوية لتوفير الخدمات الأساسية للشعب ...
ليبيا
غراهام للدبيبة: على الحكومة الليبية إجراء التغييرات اللازمة لإنجاح الانتخابات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هواة الدراجات النارية يجوبون بنغازي لإعطاء صورة أخرى عن ليبيا