وزير الخارجية المالطي يؤكد استمرار التواصل مع الشركاء لدعم الاستقرار والسلام في ليبيا

وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو، (أرشيفية: الإنترنت)

أكد وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو، أن حكومة بلاده تواصل العمل مع شركائها في سبيل الاستقرار والسلام في ليبيا، ودعمها الكامل للعملية الانتقالية والتزامها بأن تكون ليبيا موحدة.

وأوضحت وزارة الخارجية المالطية في موقعها على شبكة المعلومات الدولية، أن ذلك جاء خلال اجتماع الوزير المالطي، عن بعد، بنائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأوروبية والأورآسوية فيليب تي ريكر، وفقا لوكالة الأنباء الليبية «وال».

وزير الخارجية المالطي: ليبيا دولة ذات سيادة وليست قضية هجرة ونفط

وتم خلال ذلك الاجتماع بحث التحديات المتعلقة بالهجرة غير القانونية.

وكان وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو، شدد الخميس، على أن ليبيا ليست مجرد واقع جيوسياسي أو قضية نفط وهجرة غير نظامية، بل «هي قبل كل شيء دولة، ذات سيادة يبلغ عدد سكانها نحو سبعة ملايين نسمة عانوا الكثير، والذين ما زالوا يعانون نقص الكهرباء والمياه واحتياجات أخرى في الحياة اليومية».