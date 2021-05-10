وزير الحكم المحلي يزور بلدية زوارة ومنفذ راس اجدير

وزير الحكم المحلي خلال تفقده معبر راس اجدير، 9 مايو 2021. (الوزارة)

زار وزير الحكم المحلي بدر الدين التوني بزيارة إلى بلدية زوارة اليوم الأحد، شملت قيامه بجولة تفقدية إلى منفذ رأس اجدير الحدودي.



وشارك في جولة الوزير بالمنفذ عدد من المسؤولين في البلدية، قدموا موجزاً لسير العمل وأهم المشاكل التي تواجههم لا سيما في القطاع الخدمي والنظافة العامة بالمعبر.



واستمع الوزير إلى اقتراحات كيفية تذليل الصعوبات و معالجتها، مشددا على أن منفذ راس اجدير الحدودي يعاني جملة من الاشكاليات خاصة في مجال النظافة العامة والتعقيم.



وأضاف: «أعطينا تعليماتنا لشركة الخدمات العامة الساحل الغربي وتكليفها للقيام بمهامها على أكمل وجه للمحافظة على المظهر اللائق و الوجه المشرف للغرب الليبي الذي يعطي الانطباع للمسافر اثناء دخول ومغادرة الأراضي الليبية».



كما تفقد التومي ديوان البلدية والمرافق الحكومية والمناطق السكنية حتى منطقة أبو كماش على هامش الزيارة، وذلك برفقة عميد بلدية زوارة حافظ بن ساسي.



واهتم الوزير بالوقوف على الاحتياجات الفعلية والضرورية لتسهيل العمل وتوفير ما يمكن لهم لتمكينهم من اداء عملهم ، كما تم الاتفاق على البدء في تنفيذ بعض اعمال الصيانة والمشاريع المتوقفة وحل مختنقات شركات الخدمات العامة والصرف الصحي العالقة منذ فترة.



وشدد على الأجهزة الخدمية في البلدية ضرورة تكثيف جهودها وتحسين الأوضاع والخدمات الاساسية للمواطنين.