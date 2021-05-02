فصل الكهرباء عن 6 مناطق غدا نتيجة أعمال تنظيف بمحطة تحويل الجميل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 مايو 2021, 02:32 مساء
جانب من أعمال صيانة الشبكة الكهربائية في عين زارة، (أرشيفية: شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء فصل التيار ست مناطق تتلقى تغذية كهربائية من محطة تحويل الجميل لمدة أربع ساعات، غدا الإثنين، نتيجة القيام بأعمال تنظيف للشبكة بالمحطة.

وأوضحت الشركة، في بيان، اليوم الأحد، أنه «نظرا لأعمال غسيل وتنظيف الشبكة الكهربائية بمحطة تحويل الجميل جهد 11/30/220 كيلو فولت، سيتم فصل التغذية الكهربائية لجميع الخطوط المتغذية من المحطة، وذلك لتأمين موقع العمل».

وأشارت إلى أن بداية فصل التيار ستكون من التاسعة صباحا إلى الواحدة ظهرا، وذلك في مناطق: الجميل ورقدالين وزوارة واشبيكة والعقربية وبئر الحلو.

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