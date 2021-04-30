جريمة مروعة.. ملثمان يقتلان شقيقهما وزوجته وطفليهما قبل الإفطار في كاباو

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 أبريل 2021, 08:02 مساء
الطفلان الضحيتان,, (قسم البحث الجنائي طرابلس)

اهتزت مدينة كاباو، أمس عند صلاة المغرب، على وقع جريمة مروعة راح ضحيتها أب وأم وطفلاهما (ولد وبنت)، إذ اكتشفت قوات الأمن أن وراء الجريمة شقيقي المغدور به.

ووأوضح بيان لقسم البحث الجنائي طرابلس، أن شخصين ملثمين دخلا لبيت العائلة، وقاما بقتل الأب والأم وطفليهما دون شفقة أو رحمة، عندما كانت عائلة فاضل عاشور تستعد للإفطار، وكانت الأم تجهز فطورها وزوجها، إذ باغتها «المجرمان» وقتلاهما بدم بارد.

ووفق البيان استنفرت كل فرق الأمن بعد التعرف على القتلة، وهما شقيقا فاضل المغدور به، على خلفية مشاكل مالية «ربما ناتجة عن ميراث»..

وألقت أجهزة أمنية في العاصمة القبض على المتهمين بعد هروبهما من مدينة كاباو، فيما زالت التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الجريمة.

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