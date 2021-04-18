إخلاء 23 مقرا غير شرعي بمنطقتي صلاح الدين وطريق الشوك بطرابلس

عدد من المقرات التى تمكن اللواء 444 قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية من إخلائها. (الصفحة الرسيمة للواء على الفيسبوك)

تمكن «اللواء 444 قتال» التابع لمنطقة طرابلس العسكرية من إخلاء 23 مقر غير شرعي بمنطقتي صلاح الدين وطريق الشوك في طرابلس.

وأعلن اللواء على صفحته الرسمية بالفيسبوك «في إطار الخِطّة الموضوعة من قِبَلْ منطقة طرابلس العسكرية» تواصل مفارز «اللواء 444 قتال» أعمال إخلاء المقرّات غيرِ الشرعيّة في منطقتي صلاح الدّين وطريق الشّوك.

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وأضاف «اللواء 444 قتال» أن عدد المقرّات التي تم إخلاؤها بلغ «ثلاث وعشرين» مقرّاً.

أعلن اللواء، التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، الإثنين الماضي، إغلاق 11 مقرا كانت تتخذها مجموعات مسلحة ثكنات عسكرية في منطقة صلاح الدين وطريق الشوك. ونشر «اللواء 444» قتال، وفي 4 أبريل الحالي، عددًا من مفارزه في نقاط داخل وعلى محيط منطقة طرابلس العسكرية.

عدد من المقرات التى تمكن اللواء 444 قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية من إخلائها. (الصفحة الرسيمة للواء على الفيسبوك)