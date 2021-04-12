اللواء 444 قتال: إغلاق 11 مقرا تتخذها «مجموعات مسلحة» ثكنات عسكرية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أبريل 2021, 09:31 مساء
إغلاق مقرات لمجموعات مسلحة في منطقة صلاح الدين وطريق الشوك, 12 أبريل 2021. (اللواء 444 قتال)

أعلن اللواء 444 قتال، التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، إغلاق 11 مقرا كانت تتخذها مجموعات مسلحة ثكنات عسكرية في منطقة صلاح الدين وطريق الشوك.

وقال اللواء، في بيان اليوم، إن إغلاق لهذه المقرات يأتي في إطار خطة «منطقة طرابلس العسكرية» لفرض الأمن.

وكتب اللواء على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه قام «بإقفال 11 مقرًا كانت تتخذها مجموعات مسلحة ثكنات عسكريّة لها في منطقة صلاح الدين وطريق الشوك».

«اللواء 444» ينشر قواته في محيط منطقة طرابلس العسكرية

وفي 4 أبريل الحالي، نشر «اللواء 444» قتال، عددًا من مفارزه في نقاط داخل وعلى محيط منطقة طرابلس العسكرية.

وانتشرت المفارز في مدن بني وليد وترهونة والعربان ومسلاته والقره بولي وسوق الخميس وقصر بن عشير وصلاح الدين.

 

إغلاق مقرات لمجموعات مسلحة في منطقة صلاح الدين وطريق الشوك, 12 أبريل 2021. (اللواء 444 قتال)
إغلاق مقرات لمجموعات مسلحة في منطقة صلاح الدين وطريق الشوك, 12 أبريل 2021. (اللواء 444 قتال)
إغلاق مقرات لمجموعات مسلحة في منطقة صلاح الدين وطريق الشوك, 12 أبريل 2021. (اللواء 444 قتال)
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