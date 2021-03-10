تحرير 120 مهاجرا أغلبهم مصريون كانوا محتجزين بأحد أوكار تجار البشر في بني وليد

المهاجرين الذي جرى تحريرهم من أحد أوكار تجار البشر في بني وليد. (اللواء 444 قتال)

أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، اليوم الأربعاء، تحرير قرابة 120 مهاجرًا كانوا محتجزين بأحد أوكار تجار البشر في بني وليد، مشيرًا إلى أن «جلهم يحملون الجنسية المصرية».

وقال «اللواء 444 قتال»، عبر صفحته على «فيسبوك»: «تمكنت قواتنا فجر اليوم مجددًا من فك سراح عدد من الرهائن في بني وليد، وداهمت المفارز العسكرية أوكارًا أخرى لتجار البشر، وحررت قرابة 120 رهينة تعرضوا للتعذيب ولعمليات ابتزاز بحسب إفادتهم، ويحمل جلهم الجنسية المصرية تنفسوا الصعداء وملأت دموع الفرح سماتهم، وتهللت وجوههم بنجاتهم التي كتبت لهم على أيدي منتسبي اللواء 444».

وقال «اللواء 444 قتال»: «إن هذه العمليات لن تتوقف، وستتكرر على معاقل الجريمة أينما وُجدت، وسنباغت الخارجين عن القانون ليواجهوا مصيرهم».