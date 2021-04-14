‏وزير الصحة يأذن بتوزيع اللقاحات المضادة لـ«كورونا» على مراكز التطعيم

وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي. (وزارة الصحة)

قال وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الدكتور علي الزناتي، اليوم الأربعاء، إنه أعطى تعليماته بالبدء في توزيع اللقاحات إلى مراكز التطعيم المختلفة، تمهيدًا للبدء في الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» المستجد.

وأوضح الزناتي، في تصريح نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن الوزارة حصلت على «الإفراج النهائي» من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية على اللقاحات التي تم توريدها إلى ليبيا وهي «أسترازنيكا» و«سبوتنيك5» الروسي.

وأضاف أن وزارة الصحة عقدت اجتماعات اليوم مع الجهات ذات العلاقة بالتطعيمات، ومنها إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض وجهاز الإمداد الطبي وطب الطوارئ، وكذلك إدارة الصيدلة والمعدات.

وأكد أن الوزارة ستشرع في توزيع هذه اللقاحات على الدوائر الباردة الطرفية، ومنها إلى مراكز التطعيم المختلفة للشروع في الحملة الوطنية للتطعيم لكل مستحقي التطعيمات في البلاد سواء الليبيين أو الأجانب، مشيرًا إلى أن الأولويات ستكون للعاملين في القطاعي الصحي وكبار السن، الذين يعانون أمراضًا مزمنة.

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وجدد وزير الصحة، في ختام تصريحه، دعوته إلى كل الليبيين للتسجيل السريع في المنظومة الإلكترونية للحصول على اللقاح المضاد لفيروس «كورونا».

وأكدت وزارة الصحة وصول 150 ألف جرعة من لقاح «سينوڤاك» الصيني، وشحنة من الأدوية الخاصة بمرضى فيروس «كورونا» إلى طرابلس قادمة من تركيا في إطار التعاون المشترك بين البلدين، مشيرة إلى أنها الشحنة الرابعة ضمن سلسلة شحنات ستأتي تباعًا لتوفير اللقاح لكل أفراد المجتمع.