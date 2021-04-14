‏وصول 150 ألف جرعة من لقاح «كورونا» قادمة من تركيا إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أبريل 2021, 09:04 مساء
إنزال شحنة اللقاح المضاد لفيروس كورونا القادمة من تركيا بمطار معيتيقة في طرابلس، الأربعاء 14 أ[ريل 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

أكدت حكومة الوحدة الوطنيةالموقتة، مساء اليوم الأربعاء، وصول الدفعة الرابعة من اللقاح المضادر لفيروس «كورونا»، التي تحتوي على 150 ألف جرعة مقدمة من تركيا إلى ليبيا إلى مطار معيتيقة في طرابلس.

وأضافت الحكومة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أنه بهذه الدفعة الجديد وصل مجموع الجرعات التي جرى استلامها حتى الآن إلى نحو 400 ألف جرعة، منوهة إلى أن باقي الشحنات ستصل بشكل متتالٍ خلال الأسابيع المقبلة.

ودعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة في وقت سابق، المواطنين، إلى عدم الاستماع للشائعات، وتلقي المعلومات من مصادر موثوقة، مشددًا على ضرورة التسجيل في منظومة التطعيم لتلقي اللقاح.

وأكد الدبيبة أن تلقي المواطنين التطعيم مهم جدًّا، للتقليل من عدد الإصابات والعودة إلى الحياة الطبيعية، وذلك خلال تصريحات أدلى بها عند إطلاق الحملة الوطنية للتطعيم، قبل يومين.

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وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدبيبة في أنقرة، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده ستقدم 50 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس «كورونا» إلى ليبيا في إطار دعم قطاع الصحة في مواجهة الجائحة.

واتفقت ليبيا وتركيا على الالتزام بتعزيز التنسيق بين مؤسساتهما الصحية في مكافحة الأوبئة، في المقام الأول ضد جائحة فيروس «كورونا»، وفق ما جاء في البيان المشترك الصادر عقب اختتام الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي الليبي- التركي رفيع المستوى، الإثنين.

واستقبلت ليبيا، أول دفعة من لقاحات «كورونا» في الرابع من أبريل الجاري، حيث وصلت إلى مخازن وزارة الصحة في العاصمة طرابلس 101 ألف و250 جرعة لقاح مضاف لفيروس «كورونا»، من شركة سبوتنيك الروسية، وفق ما أعلنته الوزارة.

إنزال شحنة اللقاح المضاد لفيروس كورونا القادمة من تركيا بمطار معيتيقة في طرابلس، الأربعاء 14 أ[ريل 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
إنزال شحنة اللقاح المضاد لفيروس كورونا القادمة من تركيا بمطار معيتيقة في طرابلس، الأربعاء 14 أ[ريل 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
إنزال شحنة اللقاح المضاد لفيروس كورونا القادمة من تركيا بمطار معيتيقة في طرابلس، الأربعاء 14 أ[ريل 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
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