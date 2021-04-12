وزير الصحة يوجه بصرف مكافآت للعناصر الطبية بمراكز العزل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أبريل 2021, 01:12 صباحا
وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي. (وزارة الصحة)

وجه وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقته الدكتور  علي الزناتي تعليماته بالبدء في صرف مكافآت العناصر الطبية والطبية المساعدة والإدارية والتسييرية في مراكز العزل في مختلف أنحاء ليبيا.

واعتمد الزناتي محاضر اجتماع لجنة شؤون الموظفين الرابع للعام الماضي والأول لعام 2021، بشأن ترقية العناصر الطبية والطبية المساعدة والتسييرية وتصحيح أوضاعهم الوظيفية، ودخولهم حيز التنفيذ وفقًا لأحكام القانون، بحسب «وال ».

وكان الدكتور علي الزناتي، بحث الثلاثاء الماضي مع مسؤولي اللجنة العليا للتطعيمات آلية توزيع اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا المستجد»، وضمان وصوله إلى الفئات المستهدفة بجميع المدن.

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وتطرق الاجتماع، الذي عُقد بديوان وزارة الصحة، إلى مناقشة آلية نقل اللقاح من مخازن الإمداد الطبي التابعة لوزارة الصحة إلى المدن التي تحوي غرف التبريد كمرحلة أولية للبدء في حملة التطعيم، وتم التأكيد على ضرورة ضمان توفير غرف باردة لباقي المدن حتى يتسنى نقل اللقاح إليها ضمن السلسلة الباردة المحددة من قبل الشركة المصنعة وتوصيات منظمة الصحة العالمية، وفق بيان منشور، الثلاثاء، على صفحة إدارة الإعلام بوزارة الصحة في موقع «فيسبوك».

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