«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الشرقي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، من رياح شرقية نشطة على أقصى الساحل الشرقي تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد الصادر عن المركز أن الرؤية جيدة على طول الساحل الليبي، فيما لا يتجاوز ارتفاع الموج 2.25 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة.

- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية تتحول، غدًا، إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و1.50 متر.

- البحر قليل الاضطراب.

- الرؤية جيدة ودرجة حرارة سطح البحر 17 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

- السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر أحيانًا.

- الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على أقصى الساحل الشرقي .

- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و2.25 متر.

- البحر قليل الاضطراب.

- الرؤية جيدة ودرجة حرارة سطح البحر 17 درجة مئوية.