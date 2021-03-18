خلال اجتماع مع الدبيبة.. العبدلي يتوقع طرح الأحمال 5 ساعات خلال الذروة الصيفية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 مارس 2021, 04:46 مساء
اجتماع الدبيبة مع مسؤولي الشركة العامة للكهرباء. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)

توقع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي، أن يصل طرح الأحمال إلى 5 ساعات يوميا خلال الذروة الصيفية، مؤكدا أنه «لن تكون هناك حاجة إلى طرح الأحمال خلال الصيف القادم في حال استطاعت الشركة توفير 1500 ميجا أخرى».

جاء ذلك خلال عقده اليوم الخميس، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة مع العبدلي وعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عادل جمعة، ووزير المواصلات، محمد الشهوبي، ووزير المالية، خالد المبروك، ووزير التخطيط، فاخر بوفرنة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي عقد بمقر الشركة العامة للكهرباء، خصص لمناقشة أزمة انقطاع التيار واستعراض الخطة الفنية العملية قصيرة وطويلة الأمد لإنهاء انقطاع التيار الكهربائي، بالإضافة إلى آلية الدعم الكامل للشركة لاحتواء أزمة انقطاع التيار الكهربائي من قبل حكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف أن رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، أكد خلال الاجتماع حرصه على تذليل الصعوبات وتوفير كافة الدعم المطلوب من أجل معالجة الأزمة، مشددا على «ضرورة التكاتف والفاعلية في الأداء من أجل المسارعة في إنهاء معاناة المواطنين».

من جهته قال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي إن لدى الشركة «خطة عمل مقترحة لتوفير حوالي 1200 إلى 1500 ميجا» لمعالجة أزمة انقطاع التيار، وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

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