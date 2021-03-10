الإمارات تهنئ حكومة الوحدة الوطنية وتؤكد «الدعم الكامل للمسارات المتبقية»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 مارس 2021, 02:50 مساء
وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد. (أرشيفية: الإنترنت)

باركت الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء «قرار مجلس النواب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة»، مؤكدة «دعمها الكامل لما تبقى من مسارات خاضعة لإشراف بعثة الأمم المتحدة لإتمام خارطة الطريق».

وهنأ بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام» «رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد يونس المنفي ونائبيه ورئيس الحكومة وجميع الوزراء»، متمنيا لهم «التوفيق في أداء مهامهم ومسؤولياتهم لتحقيق تطلعات الشعب الليبي».ونقل البيان الإماراتي «التهاني والتقدير للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، وأعضاء بعثة الأمم المتحدة، الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي».

وفي وقت سابق الأربعاء، منح مجلس النواب، الأربعاء، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بواقع 132 صوتًا، فيما تعهد الدبيبة بإنجاز الاستحقاق الدستوري والانتخابي في الموعد المحدد.  وأقرت رئاسة المجلس استخدام آلية التصويت المباشر برفع الأيدي بدلا من التصويت السري؛ وبدأت الجلسة بتلاوة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، أسماء المرشحين للحكومة الجديدة، الذين يبلغ عددهم 35 وزيرًا.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العلماء يوصون بالكمامة الثلاثية لمواجهة «كورونا».
طب وصحة
دوري أبطال أوروبا: انتهاء مشوار يوفنتوس عند ثمن النهائي على يد بورتو
رياضة عالمية
كومان يضع شروط «ريمونتادا» برشلونة
رياضة عالمية
إليزابيث الثانية «حزينة» للمصاعب التي واجهها الأمير هاري وميغان.. وتؤكد أخذ ...
دولى
أحد «رجالات ظل» فرنسا بالملف الليبي يعدد العقبات أمام السلطة الجديدة
ليبيا
الدامجة يستقيل من تدريب السويحلي بعد فوز وخسارة و4 تعادلات
رياضة محلية
فرنسا: ماكرون يرفع السرية عن أرشيف حقبة الاستعمار الفرنسي للجزائر
عربى
إيطاليا: تحذير من الموجة الثالثة لـ«كوفيد-19» وبطء حملة التطعيم في أوروبا
دولى
أبرز الأزمات والفضائح في تاريخ العائلة الملكية البريطانية
منوعات
جونسون وإردوغان يؤكدان أهمية خفض التوتر في ليبيا
ليبيا
منع 3 آلاف شخص من حفل الشعلة الأولمبية في 25 مارس
رياضة عالمية
إنتر يعبر أتالانتا وسط مساعيه نحو المنافسة بعد طول غياب
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما يمكنك فعله بعد تلقي لقاح «كورونا»