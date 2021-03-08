بيان من البعثة الأممية بشأن لقاءات كوبيش في القاهرة

لقاء وزير خارجية مصر سامح شكري مع المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش بمقر الوزارة في القاهرة. (الخارجية المصرية).

أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الاثنين، بيان بشأن لقاءات رئيسها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى يلبيا، يان كوبيش في القاهرة التي زارها أمس الأحد، والتقى خلالها عدد من المسؤولين المصريين وأطراف ليبية.

وقالت البعثة في البيان الذي نشرته عبر منصاتها الإعلامية إن كوبيش التقى خلال الزيارة التي استمرت خلال الفترة من 6 إلى 8 مارس الجاري «بمسؤولين مصريين وإقليميين رفيعي المستوى وأطراف ليبية في القاهرة».

وشملت لقاءات المبعوث الأممي إلى ليبيا كل من وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، ومدير المخابرات الحربية اللواء خالد مجاور بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط وأطراف ليبية.

لقاءات كوبيش مع المسؤولين المصريين

وأوضحت البعثة أن لقاء كوبيش أمس مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، جرى خلاله مناقشة آخر التطورات في ليبيا، بما في ذلك التقدم المحرز على مسارات الحوار: الأمني والعسكري والسياسي والاقتصادي والمالي. حيث أعرب كوبيش «عن تقدير الأمم المتحدة لدور مصر الرئيسي في الدفع بالحوار الليبي – الليبي، لا سيما في المسارين السياسي والعسكري-الأمني».

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وأضافت البعثة ان كوبيش وشكري «اتفقا على ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب القوات الأجنبية واحترام حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة، فضلاً عن تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، بما في ذلك إنشاء سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة وإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021».

وبشأن لقاء كوبيش مع رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، ومدير إدارة المخابرات الحربية، اللواء خالد مجاور، قالت البعثة إن التطورات الأمنية والسياسية في ليبيا كانت محور المناقشات في اجتماعات مع المسؤولين المصريين.

تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والجامعة العربية بشأن ليبيا

وعن لقائه مع الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، قالت البعثة إن كوبيش أطلعه على مباحثاته مع الأطراف الليبية والدولية في الأسابيع القليلة الماضية بهدف الدفع بتنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي واتفاق وقف إطلاق النار.

كما ناقش كوبيش وأبوالغيط «سبل تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، بما في ذلك ضمن إطار عمل اللجنة الرباعية بغية مساعدة الليبيين على نحو أفضل في سعيهم لتحقيق الوحدة والاستقرار والازدهار والحفاظ على سيادة بلدهم. وشدد كلاهما على الحاجة إلى سلطة تنفيذية موحدة تلبي الاحتياجات الملحة للشعب الليبي وتهيئ البلاد للانتخابات الوطنية».

وشكر المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا الأمين العام للجامعة العربية على دعمه المستمر لجهود الأمم المتحدة في ليبيا.