أبوالغيط وكوبيش يبحثان دفع مسار التسوية في ليبيا

لقاء أبوالغيط وكوبيش، 8 مارس 2021، (الجامعة العربية)

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط والمبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، يان كوبيش آخر التطورات على الساحة الليبية، وسبل دفع مسار التسوية للوصول إلى حل سياسي متكامل للوضع في البلاد.

جاء ذلك في لقاء في مقر الجامعة بالقاهرة صباح اليوم الإثنين، حيث أكد أبو الغيط التزام الجامعة بدعم كل جهد يرمي إلى التوصل إل تسوية متكاملة ووطنية خالصة للأزمة الليبية، حسب بيان الجامعة.

وأشار أبوالغيط إلى مساندة الجهود المبذولة لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية، وخاصة من خلال التنصيب المبكر للسلطة التنفيذية الجديدة، وتنفيذ بقية الخطوات المنصوص عليها في خارطة الطريق التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وصولا إلى مرحلة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي توافق الليبيون على عقدها في ديسمبر القادم.

كما شدد على أن كافة هذه الجهود لن تتكلل بالنجاح ما لم تكن هناك بيئة أمنية مواتية وحاضنة لها، وهو الأمر الذي يستوجب الشروع في تنفيذ مجمل ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار على الأرض، و«إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من كافة الأراضي الليبية، ومعالجة التهديد الذي تمثله الميليشيات والجماعات المسلحة على عملية الانتقال التي تمر بها الدولة الليبية».

أبوالغيط يدعو إلى دعم المسارت السياسية والاقتصادية والأمنية

وجدد أبو الغيط للمبعوث الأممي دعم ومساندة الجامعة للدور الذي يقوم به، وحرصها على تعظيم العمل المشترك والتكاملي بين الجامعة والأمم المتحدة، في سبيل دفع جهود التسوية على مساراتها السياسية والأمنية والاقتصادية، بما في ذلك عبر تعزيز هذا الجهد في إطار عملية برلين، وتحت غطاء اللجنة الرباعية التي تجمع الجامعة بالأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.

من جانبه، عبر كوبيش عن تقديره لدور الجامعة العربية ودولها الأعضاء دعما لجهود تسوية الأزمة الليبية، وخاصة في هذه المرحلة المهمة والدقيقة التي تشهدها عملية الانتقال في البلاد، بعد اختيار قيادة السلطة التنفيذية الجديدة، واستعداد مجلس النواب الليبي للانعقاد للتصويت على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأهمية توحد المجتمع الدولي في مرافقة الليبيين للوصول إلى هدف تنظيم وعقد الانتخابات في موعدها المقرر نهاية العام الجاري.