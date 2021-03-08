أبوالغيط وكوبيش يبحثان دفع مسار التسوية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 مارس 2021, 01:32 مساء
لقاء أبوالغيط وكوبيش، 8 مارس 2021، (الجامعة العربية)

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط والمبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، يان كوبيش آخر التطورات على الساحة الليبية، وسبل دفع مسار التسوية للوصول إلى حل سياسي متكامل للوضع في البلاد.

جاء ذلك في لقاء في مقر الجامعة بالقاهرة صباح اليوم الإثنين، حيث أكد أبو الغيط التزام الجامعة بدعم كل جهد يرمي إلى التوصل إل تسوية متكاملة ووطنية خالصة للأزمة الليبية، حسب بيان الجامعة.

وأشار أبوالغيط إلى مساندة الجهود المبذولة لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية، وخاصة من خلال التنصيب المبكر للسلطة التنفيذية الجديدة، وتنفيذ بقية الخطوات المنصوص عليها في خارطة الطريق التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وصولا إلى مرحلة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي توافق الليبيون على عقدها في ديسمبر القادم.

كما شدد على أن كافة هذه الجهود لن تتكلل بالنجاح ما لم تكن هناك بيئة أمنية مواتية وحاضنة لها، وهو الأمر الذي يستوجب الشروع في تنفيذ مجمل ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار على الأرض، و«إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من كافة الأراضي الليبية، ومعالجة التهديد الذي تمثله الميليشيات والجماعات المسلحة على عملية الانتقال التي تمر بها الدولة الليبية».

أبوالغيط يدعو إلى دعم المسارت السياسية والاقتصادية والأمنية
وجدد أبو الغيط للمبعوث الأممي دعم ومساندة الجامعة للدور الذي يقوم به، وحرصها على تعظيم العمل المشترك والتكاملي بين الجامعة والأمم المتحدة، في سبيل دفع جهود التسوية على مساراتها السياسية والأمنية والاقتصادية، بما في ذلك عبر تعزيز هذا الجهد في إطار عملية برلين، وتحت غطاء اللجنة الرباعية التي تجمع الجامعة بالأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.

من جانبه، عبر كوبيش عن تقديره لدور الجامعة العربية ودولها الأعضاء دعما لجهود تسوية الأزمة الليبية، وخاصة في هذه المرحلة المهمة والدقيقة التي تشهدها عملية الانتقال في البلاد، بعد اختيار قيادة السلطة التنفيذية الجديدة، واستعداد مجلس النواب الليبي للانعقاد للتصويت على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأهمية توحد المجتمع الدولي في مرافقة الليبيين للوصول إلى هدف تنظيم وعقد الانتخابات في موعدها المقرر نهاية العام الجاري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في يوم المرأة العالمي نرشح لك كتاب «رائدات ومتميزات ليبيات»
ثقافة وفن
«برج الأمل» بمركز بنغازي الطبي: بلغنا السعة السريرية القصوى لدينا
ليبيا
كسر هيمنة سلتيك.. جيرارد يقود «رينغرز» للتتويج بالدوري الأسكتلندي للمرة الـ55
رياضة عالمية
عشية جلسة منح الثقة.. كل الاحتمالات مفتوحة على مصير حكومة دبيبة
ليبيا
«عكس التيار» | الشريف الوافي: أهم معايير نيل حكومة دبيبة الثقة
فيديو
«بدون تأليف» | الشباب الليبي بين القاتل الصامت والمخدرات؟
فيديو
كاركاتير خيري - اليوم الدولي للمرأة 2021
كاريكاتير
حقوق المرأة في تونس.. هوة شاسعة بين القوانين والممارسة
منوعات
العنف الأسري «جائحة ظل» تجتاح العالم في زمن «كورونا»
منوعات
قريميدة لـ«بوابة الوسط»: ملعب بنغازي جاهز بملاحظات الكاف 10 مارس.. أما طرابلس ...
رياضة محلية
التشويق على أشدّه قبيل مقابلة هاري وميغن مع أوبرا
منوعات
برنامج هذا المساء | «ديناصورات» ليبيا
فيديو
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

6 مفاتيح غذائية لعمر مديد أكثر صحة