سامح شكري يبحث مع كوبيش «تطورات الأزمة الليبية»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 مارس 2021, 02:16 مساء
جانب من لقاء وزير خارجية مصر سامح شكري مع المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش في مقر وزارة الخارجية المصرية. (الخارجية المصرية).

استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، للتباحث حول «تطورات الأزمة الليبية وصولًا إلى حل سياسي يحفظ وحدة ليبيا ويصون مقدرات شعبها»، حسبما جاء في بيان صادر عن الخارجية المصرية، اليوم الأحد.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية  السفير أحمد حافظ  أن الوزير المصري أكد خلال اللقاء «ضرورة استكمال المسار السياسي الحالي، عبر عقد اجتماع مجلس النواب لمناقشة تشكيل الحكومة، انتهاءً بعقد الانتخابات وفق قواعد دستورية في موعدها في 24 ديسمبر 2021».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التزام كافة الأطراف بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة فيما يتعلق بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، فضلًا عن أهمية التصدي لأي محاولات من شأنها عرقلة توحيد المؤسسات الأمنية الليبية، أو تُكرِّس الانقسام الليبي»، وفق الناطق باسم الخارجية المصرية.

من جانبه، أطلع كوبيتش الوزير شكري على نتائج اتصالاته مع مختلف الأطراف المعنية بالأزمة الليبية،واستعرض رؤيته حول تحريك مختلف المسارات، مُثمنًا موقف القاهرة الداعم للحل السياسي في ليبيا، ومعربًا عن تطلعه لاستمرار وتيرة التنسيق والتعاون بين الجانبين.

والأسبوع الماضي، التقى شكري مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الطاهر سيالة، على هامش اجتماع وزاري لجامعة الدول العربية، في وقت تشهد فيه العلاقات بين الطرفين تقارباً خلال الفترة الأخيرة.

جانب من لقاء وزير خارجية مصر سامح شكري مع المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش في مقر وزارة الخارجية المصرية. (الخارجية المصرية).
جانب من لقاء وزير خارجية مصر سامح شكري مع المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش في مقر وزارة الخارجية المصرية. (الخارجية المصرية).
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

موزمبيق: أنصار «داعش» يتسببون في أزمة جوع ونزوح 670 ألف شخص
دولى
المصراتي يطالب بمراجعة الأرقام «الفلكية» في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
تقرير استخباراتي أميركي: الصين تتخطى الولايات المتحدة كأكبر قوة بحرية في العالم
دولى
دياب يطالب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وسط استمرار الاحتجاجات
عربى
برنامج هذا المساء | «ديناصورات» ليبيا
فيديو
4 مهام منتظرة تمهد لرفع الحظر الدولي من «فيفا»
رياضة محلية
دبيبة: الحكومة الجديدة تقوم على 6 أسس.. وتضم 27 وزارة
ليبيا
إبراهيموفيتش يستعين بدراجة للوصول إلى مهرجان سان ريمو بعد حادث طريق
رياضة عالمية
المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة ينشر توزيع الحقائب الوزارية على الأقاليم
ليبيا
«فاو» تدق ناقوس الخطر: ليبيا تواجه انعدام أمن غذائي شديدا
ليبيا
قادمة من لبنان.. النيجر تعلن عن أكبر عملية ضبط للقنب الهندي قبل تهريبها إلى ...
ليبيا
بعد نفي «مواصلات الوفاق».. وزير إسرائيلي: تسرب النفط الإيراني في «المياه ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فينغر يقدم اقتراحا جديدا مثيرا حول التسلل