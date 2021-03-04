صنع الله وأوفيتشا يبحثان الاستعدادات لملتقى الشركات الألمانية مع مؤسسة النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 مارس 2021, 09:01 صباحا
لقاء صنع الله وأوفيتشا، 3 مارس 2021، (مؤسسة النفط)

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله مع سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، الاستعدادات لعقد ملتقى الشركات الألمانية مع المؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماع أمس الأربعاء في مقر المؤسسة بالعاصمة طرابلس، حيث تناول الطرفان سبل تطوير التعاون المشترك بين المؤسسة والشركات الألمانية في مجال النفط والغاز، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقدم أوفتشا التهنئة لصنع الله على نيله جائزة «بطل مكافحة الفساد» الممنوحة من وزارة الخارجية الأميركية، كما أعرب عن «امتنانه لجهود المؤسسة في المحافظة على معدلات الإنتاج، ودعم اقتصاد ليبيا، رغم الظروف والتحديات الصعبة».

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