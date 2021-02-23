نورلاند يمنح صنع الله وسام «بطل مكافحة الفساد»

صنع الله والسفير الأميركي ريتشارد نورلاند. (سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا)

قالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا إن السفير ريتشارد نورلاند اتصل، اليوم الثلاثاء، برئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، لمنحه وسام «بطل مكافحة الفساد»، الذي أعلن عنه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين.

وأضافت في بيان أن السفير قدم الوسام «افتراضيا» إلى صنع الله خلال المكالمة، ووعد بتسليمه لرئيس مجلس الإدارة في أول فرصة تجمعه به شخصيا.

والوسام منح لـ12 فردًا من جميع أنحاء العالم، جرى تكريمهم من قبل وزير الخارجية لعملهم كـ«أبطال في مكافحة الفساد»، وفق بيان السفارة الأميركية.

ووصفت السفارة إدارة صنع الله لقطاع النفط والغاز بـ«الشفافة»، وقالت إنها أدت إلى «زيادات مطردة في الإنتاج وجعلت المؤسسة الوطنية للنفط مؤسسة محايدة وتكنوقراطية تعمل لصالح جميع الليبيين».

وخلال المكالمة، جدد نورلاند دعم الولايات المتحدة لـ«الإدارة المستقلة والمحايدة لموارد النفط الليبية حصريا من قبل المؤسسة الوطنية للنفط، وفقًا لقرار مجلس الأمن 2542 (2020)».