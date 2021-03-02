«داخلية الوفاق» تسعى لتطوير أداء تقنية المعلومات بالتعاون مع «روز باتنز» البريطانية

من اجتماع مسؤولي وزارة الداخلية مع ممثلي شركة «روز بارتنز» البريطانية، 2 مارس 2021. (داخلية الوفاق)

بحث مسؤولون في وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، مع مندوبين عن شركة «روز بارتنز» البريطانية للتدريب «جملة من المواضيع التي من شأنها الرقي بمستوى الأداء والاستفادة من الخبرات الدولية في مجال الاتصالات».



وحضر الاجتماع مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية العميد رمضان برباش، ورئيس غرفة العمليات العميد محمد بلقاسم، ورئيس قسم تقنية المعلومات العقيد سامي حميدان، وفريق عمل من قسم الشؤون الفنية وتقنية المعلومات، ومكتب تقنية المعلومات بوزارة الداخلية، حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

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و«روز بارتنز» شركة أمنية متخصصة في التدريب والاستشارات الاستراتيجية الأمنية، وحصلت على «تقييم عال حكومي»، إضافة إلى وسام ملكة بريطانيا في التقييم الأمني الاستراتيجي، حسب البيان.



وسبق أن ناقش مسؤولون بوزارة الداخلية في أغسطس الماضي، مع ممثلي شركة «روز بارتنز»، تطوير برامج التدريب الخاصة بالعناصر الأمنية، وفي اجتماع مماثل عُقد في يناير بديوان وزارة الداخلية في العاصمة طرابلس، بحث الطرفان «وضع الترتيبات اللازمة لإنشاء الغرفة الأمنية العليا».

من اجتماع مسؤولي وزارة الداخلية مع ممثلي شركة «روز بارتنز» البريطانية، 2 مارس 2021. (داخلية الوفاق)

من اجتماع مسؤولي وزارة الداخلية مع ممثلي شركة «روز بارتنز» البريطانية، 2 مارس 2021. (داخلية الوفاق)

من اجتماع مسؤولي وزارة الداخلية مع ممثلي شركة «روز بارتنز» البريطانية، 2 مارس 2021. (داخلية الوفاق)

من اجتماع مسؤولي وزارة الداخلية مع ممثلي شركة «روز بارتنز» البريطانية، 2 مارس 2021. (داخلية الوفاق)