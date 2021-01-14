بحضور «روز بارتنز».. اجتماع موسع بطرابلس يناقش ترتيبات إنشاء الغرفة الأمنية العليا

اجتماع مسؤولي وزارة الداخلية مع شركة روز بارتنز لوضع ترتيبات إنشاء الغرفة الأمنية العليا. (وزارة الداخلية)

عقد بديوان وزارة الداخلية في العاصمة طرابلس، صباح اليوم الخميس، اجتماع أمني موسع برئاسة مساعدة وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية العميد محمد المداغي، وحضور أعضاء عن شركة «روز بارتنز» الأمنية لمناقشة وضع الترتيبات اللازمة لإنشاء الغرفة الأمنية العليا.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع حضره أيضا مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، ورئيس مكتب شؤون الضباط، وأعضاء عن شركة «روز بارتنز» الأمنية البريطانية.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع جرى خلاله «مناقشة وضع الأسس والترتيبات اللازمة لإنشاء الغرفة الأمنية العليا التي من شأنها الدفع والنهوض بالأداء الأمني في إطار علمي أمني صحيح، وضمن استراتيجية ومنهج شركة روز بارتنز المختصة».

وأضافت أن الاجتماع يأتي تنفيذاً لتعليمات المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا «للبدء في إجراءات التحضير لإنشاء الغرفة الأمنية المشتركة وفق رؤى أمنية قانونية علمية بحتة».

- باشاغا يبحث تدشين إنشاء الغرفة الأمنية العليا مع شركة «روز بارتنز»

وأكد باشاغا خلال اجتماعه مع عدد من مسؤولي شركة «روز بارتنز» بحضور مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية وعدد من رؤساء الأجهزة ومديري الإدارات بوزارة الداخلية في 12 يناير الجاري، ضرورة إنشاء الغرفة الأمنية العليا، التي سيتم افتتاحها رسميًّا في 17 يناير، باعتبارها قيادة وطنية وتنسيقا إقليميا وتنفيذا محليا.

وأوضح مسؤولو شركة «روز» من خلال العرض المرئي أن إنشاء الغرفة الأمنية العليا تمكِّن الوزير من ممارسة مهام الحوكمة بالنيابة عن حكومة الوفاق ومحاسبة كافة مكونات الوزارة، مشيرين إلى إنشاء غرف أمنية في المناطق التابعة لوزارة الداخلية، مما يسهل التواصل بين كافة مكونات الوزارة والعمل في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة.

مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية العميد محمد المداغي خلال ترؤسه الاجتماع مع شركة روز بارتنز. (وزارة الداخلية)