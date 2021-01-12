باشاغا يبحث تدشين إنشاء الغرفة الأمنية العليا مع شركة «روز بارتنز»

باشاغا مع مسؤولي شركة «روز بارتنز», 12 يناير 2021. (داخلية الوفاق)

أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، ضرورة إنشاء الغرفة الأمنية العليا، التي سيتم افتتاحها رسميًّا في السابع عشر من شهر يناير الجاري، باعتبارها قيادة وطنية وتنسيقًا إقليميًّل وتنفيذًا محليًّا.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع عدد من مسؤولي شركة «روز بارتنز» المحدودة، بحضور مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية وعدد من رؤساء الأجهزة ومديري الإدارات بوزارة الداخلية.

واستمع إلى شروح وافية من خلال عرض مرئي قدمه مسؤولو شركة «روز»، حول تأسيس هذه الغرفة، التي من أولوياتها تنفيذ مهام وزارة الداخلية وتحديد أولوياتها في المجالات الشرطية والأمنية.

وأوضح مسؤولو شركة «روز» من خلال العرض المرئي، أن إنشاء الغرفة الأمنية العليا تمكِّن الوزير من ممارسة مهام الحوكمة بالنيابة عن حكومة الوفاق ومحاسبة كافة مكونات الوزارة، مشيرين إلى إنشاء غرف أمنية في المناطق التابعة لوزارة الداخلية، مما يسهل التواصل بين كافة مكونات الوزارة والعمل في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة.

وبحسب البيان فإن الغرفة الأمنية العليا تساعد على تطوير العمل الشرطي والأمني، وتحميل شركة «روز» أي تقصير من خلالها، وهي منصة تساعد على المناقشة والتعاون المشترك بين الوزارة والشركة، كما تساعد الغرفة على تقييم استراتيجي للمخاطر والسيطرة عليها وتنفيذ ومراقبة وتقييم والإبلاغ عن المعلومات.

باشاغا مع مسؤولي شركة «روز بارتنز», 12 يناير 2021. (داخلية الوفاق)

باشاغا مع مسؤولي شركة «روز بارتنز», 12 يناير 2021. (داخلية الوفاق)