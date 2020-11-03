باشاغا يبحث مع ممثلي «روز بارتنز» وضع تصور متكامل لتأمين عودة الشركات الأجنبية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 نوفمبر 2020, 04:35 مساء
جانب من اجتماع باشاغا مع ممثلي شركة «روز بارتنز» البريطانية في طرابلس، 3 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)

اجتمع وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان الوزارة في طرابلس مع ممثلين عن شركة «روز بارتنز» البريطانية للاستشارات الأمنية.

وجاء في بيان منشور على صفحة وزارة الداخلية بموقع «فيسبوك» أن الاجتماع ناقش «وضع تصور متكامل لتأمين عودة الشركات الأجنبية المنفذة لمشاريع البنية التحتية بليبيا».

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كما تطرق الاجتماع إلى «إعادة تأهيل أعضاء الشرطة من خلال البرامج التدريبية لرفع الكفاءة، بما يتماشى مع العمل الأمني بالدول المتقدمة، إضافة لعديد المواضيع التي تهم وزارة الداخلية».
 

جانب من اجتماع باشاغا مع ممثلي شركة «روز بارتنز» البريطانية في طرابلس، 3 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)
جانب من الحضور.
جانب من اجتماع باشاغا مع ممثلي شركة «روز بارتنز» البريطانية في طرابلس، 3 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)
جانب من الحضور.
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