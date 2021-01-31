«مالية الموقتة»: صرف الزيادة المقررة في المرتبات مرتبط بإقرار الميزانية والقرار قيد التنفيذ

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 يناير 2021, 04:53 مساء
شعار وزارة المالية بالحكومة الموقتة. (الإنترنت)

قالت وزارة المالية بالحكومة الموقتة، اليوم الأحد، إن صرف الزيادة المقررة بنسبة 20% بالمرتبات «مرتبط باعتماد الميزانية للدولة للعام الحالي 2021»، منوهة إلى أن «القرار قيد التنفيذ».

جاء ذلك في تنويه نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» بشأن ما تردد إعلاميا حول «عدم صرف الزيادة المقررة 20% شهري يناير وفبراير».

وأقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في 30 ديسمبر 2020 بموجب قراره رقم (15) زيادة مرتبات العاملين في الوحدات الإدارية العامة بالدولة بنسبة 20% من قيمة المرتب الإجمالي، اعتبارًا من الأول من يناير الجاري، وذلك في إطار إجراءات معالجة الآثار المترتبة على قرار مصرف ليبيا المركزي توحيد سعر صرف الدينار.

لكن وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني نقلت عبر صفحتها على «فيسبوك» عن مصدر بوزارة المالية أن «مرتبات شهر يناير لن تتضمن زيادة 20% التي أقرها المجلس الرئاسي»، و«أن مرتبات شهر يناير للعاملين في القطاعات الإدارية ستصرف دون متغيرات ولن تتضمن نسبة الزيادة 20% التي أقرها المجلس الرئاسي بداية من يناير الجاري».

وأكد المصدر أن المرتبات «جهزت لشهر يناير وفقا لما صرف في شهر ديسمبر الماضي»، متوقعا «ألا ينفذ قرار الزيادة أيضا لمرتبات شهري فبراير ومارس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أسعار العملات أمام الدينار في السوق الرسمية (الأحد 31 يناير 2021)
ليبيا
الولايات المتحدة تدين «التكتيكات الوحشية» لروسيا ضد المتظاهرين المعارضين
دولى
شركة سرت للنفط تكرم عددا من كبار الموظفين بعد سنوات طويلة في الخدمة
ليبيا
أرقام تاريخية تتحطم عبر القمة السلبية بين يونايتد وآرسنال
رياضة عالمية
«حرس المنشآت النفطية» يناقش مع «مالية الوفاق» حل أزمة مرتبات منتسبي الجهاز في ...
ليبيا
ميلان يوقف صفعاته وسط ترنح إبراهيموفيتش
رياضة عالمية
«الهيئات القضائية» ترفض ترشح المستشار الحافي للسلطة الموقتة
ليبيا
تطورات جديدة في قضية استيلاء واشنطن على نظام «بانتسير» الروسي في ليبيا
ليبيا
بينها موانئ ومنشآت نفطية.. 16 موقعاً ليبياً تحت مراقبة «إيريني»
ليبيا
إصابة نائب في الكونغرس الأميركي بـ«كورونا» رغم تلقيه جرعتين من لقاح «فايزر»
دولى
المسماري ينفي وجود قوات «فاغنر» في سرت أو خارجها
ليبيا
صندوق روسي: تونس تسجل لقاح «سبوتنيك في» لمدة عام
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

البعثة الأممية تعلن اختصاصات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية (نص كامل)