إيطاليا ترحب بانطلاق أعمال اللجنة الاستشارية وتؤكد دعمها الكامل عمليات الحوار الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 يناير 2021, 08:47 مساء
مقر وزارة الخارجية الإيطالية، قصر فارنيزينا في روما. (أرشيفية: آكي)

أعلنت إيطاليا، مساء اليوم الخميس، ترحيبها الحار بانطلاق أعمال اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، أمس الأربعاء في مدينة جنيف تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفق وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية إن انعقاد أعمال اللجنة الاستشارية يمثل «خطوة بالغة الأهمية في المرحلة الحالية الحساسة من العملية السياسية في ليبيا، وفي أفق إجراء انتخابات سياسية في شهر ديسمبر من هذا العام كما قرر ملتقى الحوار في اجتماعه بتونس في نوفمبر الماضي».

وأضافت وزارة الخارجية أن «إيطاليا تؤكد دعمها الكامل عمليات الحوار الليبي الداخلي في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية ولعمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وتأمل أن يتمكن أعضاء ملتقى الحوار من اغتنام هذه الفرصة الحاسمة لتحقيق مزيد التقدم على الطريق نحو تحقيق الاستقرار الدائم للبلاد».

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وبدأت اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي أعمالها أمس الأربعاء، والتي تستمر حتى السبت المقبل، لـ«مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى» بحسب البعثة.

وحثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، في كلمتها الافتتاحية لاجتماع اللجنة الاستشارية على «الوصول إلى اتفاق واسع بين أعضاء هذه اللجنة لتقديم توصيات معينة يكفل المضي قدماً والعودة بها إلى الملتقى لتفعيلها»، مشددة على «أهمية أن تتجنب هذه اللجنة التجاوزات التي أثرت سابقاً على عمل الملتقى».

ونوهت وليامز بأن «الملتقى أنشأ ثلاث لجان فقط، وهي لجان الصياغة (التي شكلت خلال اجتماعات) في تونس، اللجنة القانونية التي تجتمع الآن من خلال الاتصال المرئي، وهذه اللجنة الاستشارية»، أما «ما يشاع وما يروج له البعض بإنشاء لجنة تسويات، لا يمت للأمم المتحدة بصلة».

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