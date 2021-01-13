البعثة الأممية: اجتماع اللجنة الاستشارية مستمر حتى السبت.. وموعد الانتخابات لا يمكن التخلي عنه

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 يناير 2021, 03:40 مساء
اجتماع اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي بقصر الأمم المتحدة في جنيف، 13 يناير 2021، (البعثة الأممية)

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن اجتماع اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الذي انطلق صباح الأربعاء، في قصر الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، يستمر حتى السبت المقبل، مؤكدة أن «موعد الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل أمر ثابت بالنسبة لها وهو مبدأ إرشادي وهدف لا يمكن التخلي عنه».

وأوضحت البعثة في بيان، أن اللجنة الاستشارية تأسست أخيرًا «بولاية محددة زمنيا بشكل صارم»، لافتة إلى أن مهمتها الرئيسية تتمثل في «مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى».

- بدء اجتماع اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي

وفي الثالث من يناير أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، تأسيس اللجنة الاستشارية، لافتة إلى توسيع البعثة اللجنة إلى 18 عضوا من أجل «ضمان تنوع جغرافي وسياسي واسع النطاق»، إضافة إلى «ضمان مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية».

وبعدها بيوم، عقدت وليامز الاجتماع الأول للجنة الاستشارية عبر الاتصال المرئي لمناقشة أهداف ومهام هذه اللجنة والإطار الزمني المحدد لعملها. وانعقد الاجتماع الثاني للجنة في السادس من يناير عبر الاتصال المرئي، بمشاركة وليامز، التي أكدت «الحاجة الملحة للخروج من الانسداد الحالي، والإسراع في عملية توحيد السلطة التنفيذية».

وهذه هي المرة الأولى التي تنعقد اللجنة في اجتماعات مباشرة لمناقشة المقترحات حول آلية الاختيار وإجراءات الترشيح للسلطة التنفيذية.

اجتماع اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي بقصر الأمم المتحدة في جنيف، 13 يناير 2021، (البعثة الأممية)
اجتماع اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي بقصر الأمم المتحدة في جنيف، 13 يناير 2021، (البعثة الأممية)
اجتماع اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي بقصر الأمم المتحدة في جنيف، 13 يناير 2021، (البعثة الأممية)
اجتماع اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي بقصر الأمم المتحدة في جنيف، 13 يناير 2021، (البعثة الأممية)
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