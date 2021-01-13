وليامز: لن أقبل بوجود دور للبعثة في تسمية السلطة الموقتة

وليامز خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي بقصر الأمم المتحدة بجنيف، 13 يناير 2020. (البعثة الأممية)

أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، الأربعاء، الرغبة في «حل ليبي المنشأ لا يفرض من الخارج»، مشددة على عدم قبولها أن يكون لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «دور في تسمية السلطة كما يروج البعض».

جاء ذلك خلال كلمة لوليامز في افتتاح اجتماعات اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي في قصر الأمم المتحدة في جنيف، والتي من المقرر أن تستمر حتى السبت المقبل، بهدف مناقشة المقترحات حول آلية الاختيار وإجراءات الترشيح للسلطة التنفيذية.

وقالت وليامز في بيان: «هذا قرار ليبي. حل ليبي - ليبي، حل ليبي خالص»، ودعت أعضاء اللجنة الاستشارية إلى التوصل إلى «توصيات خلاقة نعود بها إلى الملتقى ليتم التوافق عليها هناك»، مؤكدة أن الملتقى هو «صاحب الحق الأصيل في الوصول بالعملية السياسية إلى غرضها».