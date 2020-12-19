انطلاق الدورة التدريبية لتأهيل القضاة الجدد بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 ديسمبر 2020, 09:35 مساء
فعاليات الدورة التدريبية لتأهيل القضاة الجدد بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية, (المعهد العالي للقضاء)

أعلن المعهد العالي للقضاء عن انطلاق فعاليات الدورة التدريبية لتأهيل القضاة الجدد بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.

وبحسب بيان للمعهد اليوم، عقدت ورش عمل بمجمع المحاكم بمدينة الزاوية، استهدفت القضاة الجدد الملتحقين حديثا للعمل بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية بموجب القرار رقم 88 لسنة 2020، الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء.

وأوضح البيان أن هذه الورش التي امتدت على مدار أسبوع، تناولت النقاش والتفاعل بين القضاة الجدد، ومدربيهم حول الموضوعات والمهارات التي تشمل إدارة الجلسات، وإدارة الدعوى، وتسبيب الأحكام والقرارات القضائية، وذلك بإشراف رئيس فرع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية- الزاوية  المستشار الصادق الطيب الزروق.

ولفت البيان إلى أن هذه الدورات انعقدت بالتعاون بين المعهد العالي للقضاء، وفرع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية – الزاوية.

وأوضح البيان أن الدورة ستستمر للأسبوع القادم، «لما لمسمه المشاركون والمنظمون لهذه الورش من فائدة عملية ومخرجات إيجابية لها».

فعاليات الدورة التدريبية لتأهيل القضاة الجدد بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية, (المعهد العالي للقضاء)
فعاليات الدورة التدريبية لتأهيل القضاة الجدد بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية, (المعهد العالي للقضاء)
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