المشري يرحب بإجراء الانتخابات مع ذكرى الاستقلال ويطالب بالاستفتاء على الدستور في فبراير

رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري. (أرشيفية: الإنترنت).

رحب رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بإجراء الانتخابات في ذكرى الاستقلال التي توافق 24 ديسمبر 2021.

وقال المشري في بيان اليوم، إنه يرى ضرورة إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور قبل ذلك، مقترحًا أن يكون في 17 فبراير المقبل.

وشدد على حرص المجلس الأعلى للدولة على أن تنتقل ليبيا أخيرًا بعد كل تلك الأزمات والمعاناة إلى مرحلة الاستقرار المنشود على أسس صلبة ومتينة.

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ومساء الجمعة، أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، أن «المشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي اتفقوا على أن موعد الانتخابات الوطنية في ليبيا يجب أن يكون في 24 ديسمبر 2021».

وقالت وليامز خلال مؤتمر صحفي إن «24 ديسمبر هو يوم الاستقلال الليبي. هذا يوم رمزي، يوم مهم جدًّا لليبيين، لكنه سيكون أيضًا يومًا حاسمًا في تاريخ ليبيا، لأنه سيكون وقتًا ومناسبة يمكنهم فيه انتخاب قادتهم بشكل ديمقراطي وتجديد شرعية المؤسسات».