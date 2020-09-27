سيف النصر: مباحثات مجلسي النواب والأعلى للدولة تستأنف بالمغرب الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأحد 27 سبتمبر 2020, 04:25 مساء
مبعوث رئيس مجلس النواب لدول المغرب العربي، السفير عبدالمجيد غيث سيف النصر. (الإنترنت)

قال مبعوث رئيس مجلس النواب لدول المغرب العربي، السفير عبدالمجيد غيث سيف النصر، إن مباحثات مجلسي النواب والأعلى للدولة ستستأنف بعد غد الثلاثاء في المغرب، مشيرا إلى أن الوفدين بدآ بالفعل في الوصول إلى المغرب اليوم الأحد.

وأوضح سيف النصر في اتصال خاص بـ«بوابة الوسط» أن وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة سيستكملان مباحثاتهما بخصوص المادة ١٥ ومعايير تولي المناصب السيادية.

وفي العاشر من سبتمبر الجاري، أعلن أعضاء المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب المشاركون في اجتماعات بوزنيقة بالمملكة المغربية توصلهم إلى «اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية، لتولي المناصب السيادية».

الإعلان عن «اتفاق شامل» بين مجلسي النواب والأعلى للدولة حول معايير وآليات تولي المناصب السيادية

وأكد أعضاء الوفدين في بيان مشترك أنهما اتفقا أيضا «على استرسال هذا الحوار واستئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، من أجل استكمال الإجراءات اللازمة، التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق».

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي تطبيقا للمادة رقم (15) من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات، وتأكيدا على مخرجات مؤتمر برلين، التي تدعم الحل السياسي، وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

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